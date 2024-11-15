高雄港第七貨櫃中心落成　拚提升全球排名

台灣港務公司與長榮海運公司15日在第七貨櫃中心內舉行“智慧港灣 榮耀與航”落成營運典禮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月15日電（記者 蔣繼平）長榮海運在全球貨櫃船隊規模排名第七，隨著高雄港第七貨櫃中心落成營運，將成為長榮海運貨櫃基地的新母港。台灣港務公司與長榮海運公司今天盛大舉辦營運典禮，長榮海運公司董事長張衍義宣示將邁入新的營運里程碑，“交通部長”陳世凱也盼高雄港全球排名18名競爭力再提升。



高雄港第七貨櫃中心由台灣港務公司與長榮海運攜手打造，耗時4年，總經費新台幣328億元，其中政府投入203億元，長榮投入125億元，長榮與港務公司簽訂20年租約，成為長榮海運的貨櫃基地的新母港。去年陸續交付碼頭場地、倉棧和營管大樓，今年再交付營運碼頭、櫃場等設施，正式邁入營運。



台灣港務公司與長榮海運公司15日在第七貨櫃中心內舉行“智慧港灣 榮耀與航”落成營運典禮，“交通部長”陳世凱、台灣港務公司董事長李賢義、長榮海運公司董事長張衍義到場出席，未安排公開行程的民進黨籍高雄市長陳其邁也現身會場。



長榮海運公司董事長張衍義致詞表示，第七貨櫃中心不僅是長榮海運發展里程碑，也是邁向智慧化永續化的重要時刻，七櫃全面啟用象徵運營能力、自動化、智慧化的重大突破，協助提升作業效率，代表隨著全球貨運貿易型態演變，持續引進新技術，打造創新實力。第七貨櫃中心的建設，不僅是長榮海運重大投資，也是對航運產業永續發展的重大承諾，為行業持續注入新活力，隨著未來國道七號建設動工，完工後將更良善，便利貨物流通，也提升港區效率。

