“行政院”拖延NCC組織法施行　黃國昌追究

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月15日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨“立法院”黨團於15日召開記者會，由總召黃國昌代表，就近日院會議案與黨團會議結論發表立場，強烈批評“行政院”違法任命，並提出關於NCC組織法、“國發基金”投資規範及“憲法”訴訟法等重大法案的見解與修正方案。黃國昌指出，黨團的立場是為了糾正政府違法行為並保障民眾權益。



黃國昌表示，民眾黨團提出三大法案修正重點，呼籲“行政院”儘速回應。黨團認為，目前“行政院”代理NCC主委翁柏宗違法任命，嚴重違背憲政體制，並要求“行政院長”卓榮泰重新提名NCC委員人選，以符合法律規範。針對NCC組織法，黃國昌說，“立法院”已於今年7月通過該法案三讀，但“行政院”一直拖延不施行，反映出政府企圖操控媒體監管機構的問題。民眾黨團將提案強化法案執行，並追究違法任命責任。



黃國昌接著說，“國發基金”投資決策不當，挪用國庫資金投資虧損嚴重的公司，並要求修訂產業創新條例以加強投資審查，防止資源浪費。黃國昌指責部分政商關係密切的公司在投資後未能履行承諾，甚至出現利用國家資源謀取私利的情況，呼籲成立調查委員會以徹查相關弊案。

