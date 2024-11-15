NCC組織法修正三讀　黃珊珊未同步民眾黨

“立法院”15日院會處理NCC組織法修正草案，藍委們在議場內舉出標語高喊贊成。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月15日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天三讀通過《通訊傳播委員會組織法》修正案，明定上次修法的施行日期，自公布日實施，避免讓“行政院”自行決定施行日期藉故拖延。此案由藍白聯手修法，但台灣民眾黨“立委”黃珊珊卻沒有出席投票，黃珊珊日前還提到藍委翁曉玲提案《“憲法”訴訟法》應該要團進團出投票，今天又未出席投票，黃珊珊與民眾黨黨團再度意見相左。



“立法院”7月時三讀通過通傳會組織法修正案，刪除通傳會（NCC）委員的萬年條款，原本NCC委員若從缺時，原任委員可以繼續擔任，藍白聯手修法將該條文刪除，不過《通傳會組織法》第16條規定，本法施行日期，由“行政院”以命令定之。藍白未修該條文，“行政院”迄今不讓該條文生效，藍白因此再聯手修法。



對於在關鍵表決時刻缺席，黃珊珊事後發文澄清，是因媽媽住院，有向黨團告假。



“立法院”院會今天進行表決時，有多位藍綠白“立委”未到場，包括：民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、綠委楊曜、邱議瑩、林楚茵；國民黨“立委”有江啟臣、柯志恩、張嘉郡；民眾黨“立委”則有黃珊珊、林憶君等。但其中江啟臣率領跨黨派“立委”邱議瑩、林楚茵、柯志恩、張嘉郡、林憶君到法國進行“國會”外交。



黃珊珊上午出席民眾黨團大會，但等到院會表決時卻沒有現身投票。在表決通傳會組織法修正案，國民黨“立委”葉元之一度與民進黨立場一致。但葉元之事後表示，他投錯票。