中評鏡頭：高雄港第七貨櫃中心橋式機很壯觀

第七貨櫃中心碼頭旁樹立一整排的巨大橋式起重機。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月15日電（記者 蔣繼平）高雄港是全台第一大港，目前排行全球第18名，今年全面完工落成營運的“第七貨櫃中心”，成為全球貨櫃船隊規模排名第七的長榮海運新母港。進入港區要通過管制哨，無法進入，趁著15日全面落成營運典禮，也讓媒體一睹內部情況，碼頭邊一字排開的巨大橋式起重機，畫面很壯觀。



高雄港第七貨櫃中心由台灣港務公司與長榮海運攜手打造，耗時4年，總經費新台幣328億元，其中政府投入203億元，長榮投入125億元，長榮與港務公司簽訂20年租約，成為長榮海運的貨櫃基地的新母港。去年陸續交付碼頭場地、倉棧和營管大樓，今年再交付營運碼頭、櫃場等設施，正式邁入營運，15日盛大舉辦全面落成營運典禮。



長榮海運指出，因應船舶大型化趨勢打造全台最先進貨櫃碼頭，有台灣首座遠端遙控橋式機碼頭，佔地149公頃，歷時5年興建，有5席18公尺深水泊位，岸線長2415公尺，可同時停靠4艘超大貨櫃輪（24000TEU）及2艘支線輪，給予第七貨櫃中心每年450萬TEU的貨櫃裝卸量能，長期更能實現650萬TEU／年的目標。



長榮海運指出，第七貨櫃中心新購橋式機19台，門式機56台；高55.5公尺的新式橋式機，可操作超大貨櫃輪；新式遠端遙控門式機，可降低60%人力。也擁有台灣規模最大24道貨櫃車進出車道，且可智能辨識自助報到。還有面積10000坪的寬敞倉儲，以及ESG科技綠能櫃場。