派系會議內幕　陳其邁談賴清德關心高雄

“智慧港灣 榮耀與航”落成營運典禮，高雄市長陳其邁與陳世凱一起拿著菜頭、鳳梨，象徵好彩頭、旺旺來。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月15日電（記者 蔣繼平）賴清德剛舉辦派系便當會，英系的民進黨籍高雄市長陳其邁今天出席“智慧港灣 榮耀與航”落成營運典禮時，主動提到前天與賴清德開會時關心高雄交通議題，他立刻盛讚“交通部長”陳世凱是最smart的“部長”，讓賴系人馬陳世凱在台下聽得相當開心，雙方今天互動相當多，陳其邁不僅尊賴，也特別打好與賴系“內閣”成員的關係。



賴清德13日召開派系便當會議，敲定民進黨2016縣市長初選，高雄市與台南市將先行啟動。與會派系大咖包括新潮流系代表林錫耀和段宜康、“正國會”代表林右昌和林佳龍、英系代表陳其邁和翁章梁、湧言會代表王定宇、蘇系代表蘇巧慧和張宏陸、綠色友誼連線代表陳勝宏和林益邦、民主活水代表卓榮泰、馬永成。



台灣港務公司與長榮海運公司15日在第七貨櫃中心內舉行“智慧港灣 榮耀與航”落成營運典禮，“交通部長”陳世凱、台灣港務公司董事長李賢義、長榮海運公司董事長張衍義到場出席，未安排公開行程的民進黨籍高雄市長陳其邁也現身會場。



陳其邁上台先向眾人問候，並打趣說“這個舞台那麼大，規格是‘總統′級的規格，衹有在第七貨櫃中心才可以看到，如果不是因為貨櫃輪去躲颱風無法進港停靠，否則這麼大的舞台，在超大貨輪旁也只是小小一座而已。”他也提到，外交時很多城市都在港灣，只要講到長榮都無往不利，提高台灣能見度，真的與有榮焉，也希望加碼投資高雄。



陳其邁也提到前天早上與賴清德開會，賴關心高雄大林蒲遷村、國七建設進度等等，他回答時盛讚“交通部長”陳世凱是最smart的“部長”，高雄會持續深化與“交通部”合作，全力配合“中央”，相信隨著賴的大南方建設，台南、屏東科技產業聚落，未來需要更多交通建設支撐。