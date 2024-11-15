邱臣遠首次備詢　綠議員下馬威趕走行政處長

楊玲宜要求新竹市府行政處代理處長彭孔貞離開議場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月15日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日首次到新竹市議會備詢，民進黨籍新竹市議員楊玲宜質詢時一開場就給邱下馬威，要求未提供資料給議員的新竹市政府行政處代理處長彭孔貞離開議場，彭當場向新竹市議會議長許修睿請示後，才默默收拾東西不發一語離開議場。



新竹市議會今日舉行第11屆第4次定期會市政總質詢，邱臣遠率領新竹市府各局處首長列席備詢。這是邱接任代理市長後首次到新竹市議會備詢，但議場一開始就充滿濃濃的火藥味，先是有民進黨籍新竹市議員鄭美娟逼問邱是否要參選2026新竹市長選舉，後又有楊玲宜因不滿行政處未提供資料而把彭孔貞趕出議場。



楊玲宜質詢時表示，議員有職權監督市府，所以總質詢前當然要先瞭解市政狀況，但市府卻不提供資料，甚至連回覆都沒有，這樣要議員怎麼監督質詢？楊接著將砲口瞄準行政處代理處長彭孔貞，要求彭離開議場，並強調等彭資料都準備好了再回來議場，希望這件事都能引以為戒。



楊玲宜指出，邱臣遠雖然只代理市長3個多月，但仍希望能上緊發條，因為現在市政螺絲鬆滿地，如果市府沒有辦法即時提供最基本的書面資料給議員也沒關係，但總不能連一個回覆都沒有，這樣會不會太藐視議會了？她相信議場上的議員都沒辦法接受這件事，也希望行政處會後趕快交上資料。



對此，新竹市政府表示，有關市議員因問政需要而索取市政資料，只要與市政推動相關，在不違反政府資訊公開法、個人資料保護法和偵查不公開等相關法令規定及原則的情況下，市府皆尊重市議會及市議員，按公務程序，合法合規提供適切的資料。