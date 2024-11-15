國民黨15屆青工總會長選舉登場12/7投票

國民黨在中央黨部大廳張貼第十五屆青工總會總會長選舉公告，右為組織發展委員會主任委員許宇甄。（照:國民黨提供） 中評社台北11月15日電／中國國民黨第十五屆青年工作總會總會長選舉正式展開選舉作業，14日上午由組織發展委員會主任委員許宇甄於中央黨部一樓大廳張貼公告。許宇甄表示，主席朱立倫對於青年發展相當重視，上任不久便成立了“青年事務委員會”，並在近兩次大選中提名了多位優秀的年輕人參與議員及立委選舉，加速黨內青年組織的整合，讓國民黨邁向年輕化、科技化、國際化的發展目標。



“中國國民黨第十五屆全台青年工作總會總會長選舉有關事項”選舉工作自即日起展開，11月14日至11月15日受理領表，11月18日至11月19日受理登記，投票時間為12月7日（星期六）上午8時至下午2時止。



依據《中國國民黨全國青年工作總會總會長選舉辦法》，歡迎本黨黨員，具有黨權，年齡四十歲以下(以投票日為基準)，曾任或現任縣市青年工作總會總會長，無違反黨章第三十六條廉能條款之規定者踴躍申請登記成為總會長選舉候選人。



許宇甄表示，朱立倫主席對於青年發展相當重視，上任不久便成立了“青年事務委員會”，並在近兩次大選中提名了多位優秀的年輕人參與議員及立委選舉。為進一步促進國民黨的年輕化，今年特別設立了“KMT Studio”，加速黨內青年組織的整合，讓國民黨邁向年輕化、科技化、國際化的發展目標。



國民黨將以開放的態度迎接年輕世代，誠摯邀請全國各地的青年朋友加入國民黨以及各鄉鎮市區級的青年工作會，攜手為中華民國的未來與這片美麗的土地共同努力。