新北市九份開滿銀白芒花　賞芒花秘境公開

九份山城化身銀白仙境，芒草花穗搭配層疊山巒令人驚艷。（新北市觀旅局提供） 中評社台北11月15日電／秋天是芒花盛開的季節，新北市瑞芳九份地區12月開滿銀白色芒花，山城被銀白點綴，增添秋季限定的浪漫氛圍。新北市觀光旅遊局推薦幾處九份山城賞芒景點，方便遊客欣賞秋日療癒山海。



市府觀旅局介紹，位於九份老街周圍的基隆山步道是賞芒的熱門景點，步道口步行約40至50分鐘可抵達山頂，沿途被五節芒花簇擁，山頂開闊視野更飽覽東北角海岸景致。



報時山步道僅有166公尺，單程步行約10分鐘，可輕鬆欣賞美麗芒花。報時山因日據時期設有礦區報時器而得名，沿途芒花隨風搖曳，盡頭觀景台是絕佳賞景處，可眺望水湳洞、陰陽海、基隆山等著名景點。



市府觀旅局表示，102縣道“不厭亭”是攝影愛好者不可錯過的觀景台，“不厭亭”的視野開闊，飽覽周邊山脈與102縣道。陽光照射粉白交錯芒花場景，攝影師與遊客都爭相捕捉季節限定畫面。



市府觀旅局長楊宗珉指出，秋高氣爽時節，推薦安排九份山城小旅行，體驗老街風華與自然風景。建議遊客先遊覽基隆山步道，沿途欣賞山巒與海景，再到不厭亭拍攝芒花與公路的景色。若時間允許，可繼續前往報時山步道，於觀景台眺望壯麗景觀，最後到金瓜石與水湳洞探索歷史文化景點，完整體驗九份山城魅力。

