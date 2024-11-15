國民黨：台灣應主動向特朗普政府提軍購需求

因應特朗普上台，陳以信（中）認為，台灣應主動提出軍購需求，而非讓美方決定台灣買單。（國民黨提供） 中評社台北11月15日電／美歐台年度論壇於13日、14日在捷克首都布拉格舉行，中國國民黨指派海外部主任陳以信代表出席。陳以信在會中強調，未來因應美國特朗普政府再度上台，台灣應主動提出軍購需求，而非讓美方決定台灣買單。



面對與會者關心國民黨對未來可能增加“國防”預算是否支持？陳以信指出，國民黨一向支持“國防”預算，但台灣應該主動提出台方需求的軍購項目，而非美方決定再由台灣買單。他認為，美國對台軍售可更規範化與定期化，而非零星項目不定期公布，才有利“立法院”決定以年度或特別預算處理。



有與會者質疑國民黨在2024大選訴求戰爭與和平並不成功。陳以信表達不認同的態度，他指出，賴清德僅以4成相對多數當選，代表6成選民希望看到台海和平、維持現狀，期待兩岸逐漸恢復交流。國民黨主席朱立倫提出“2D戰略（Dialogue and Defense）”就是一方面台灣要強軍備戰，另一方面兩岸仍應持續對話，以降低大陸攻台的動機或減少動手的借口。



此外，論壇專題還討論台灣“國會”改革議題，陳以信指出，雖然“憲法法庭”宣示部分“國會改革法案”“違憲”，但“國會”改革仍有迫切需要。未來國民黨團應會在“合憲”前提下，繼續提案修法，以強化“國會”監督力量。他並分析2026年地方選舉可能出現鐘擺效應，應該對國民黨多數連任的執政縣市有利。



陳以信還強調“立法院”加強“國會”監督的需要。他指出，過去疫情期間民進黨前“衛福部長”陳時中拒絕透露BNT疫苗價格，至今“立法院”仍無計可施。民進黨前“外交部長”吳釗燮經常缺席“立法院”委員會會議，甚至還在預算審查時請假出境。當時他告訴吳釗燮，如果“部長”不來外委會開會，“外交部”預算就不用審了。陳以信說，雖然部分“國會改革法案”上月被宣告“違憲”，但不代表“國會”改革不需要，未來朝野仍應在合乎“憲法”要求下，持續強化“國會”監督的功能。



陳以信向與會學者介紹國民黨是東亞歷史最悠久的政黨，全球遍佈超過160個黨部，國民黨在歷史上失敗很多次，甚至打輸國共內戰，但總是重新改變再站起來。近年透過民主化改革，已從威權政黨轉變為民主政黨，而且年輕化趨勢非常明顯。



美歐台年度論壇是由德國馬歇爾基金會與歐洲價值安全政策中心主辦。該會議邀集美歐涉台決策人士共聚一堂，包括美國國務院東亞副助卿藍墨客（Mark Lambert）、歐盟對外事務部資深官員Marco Ferri、捷克外交部亞太司長Marek Libricky、立陶宛外交部中台科長Violeta Podagelyte、前美國在台協會主席莫健（James Moriarty）、美台商會主席韓儒伯（Rupert Hammond）、德國馬歇爾基金會印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）、歐洲價值安全政策中心執行長揚達，台灣駐歐盟代表李淳、駐捷克代表柯良睿、台灣民主基金會副執行長盧業中等人均專程前往參加，“國安會”副秘書長林飛帆也以視訊方式與會座談。