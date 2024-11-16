馬斯克要台灣供應鏈轉移？王信文：進行式

彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月16日電（記者 方敬為）《路透》報導稱，馬斯克（Elon Musk）以分散地緣風險為由，要求旗下星鏈衛星（Starlink）的台廠將供應鏈移出台灣，台官方對此駁斥。彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，台廠確實沒有移出台灣，但正在加速於海外設廠，這正是配合美國要求供應鏈轉移，已是現在進行式。



王信文指出，星鏈衛星的台灣供應廠商，最近有多家都在海外布局，雖然台廠仍然存在，但已是實質意義上的供應鏈轉移，原因並非全然與地緣政治風險有關，而是為了符合美國共和黨籍總統當選人特朗普拒絕“離岸外包”（Offshoring）的貿易模式，用意在建立鄰近、可控、可靠的產業供應鏈，馬斯克作為未來特朗普政府效率部門的領導人，自然得以身作則。



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、智富經營管理學會榮譽理事長。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



《路透》11月5日引述不具名的SpaceX供應鏈廠商消息報導，稱SpaceX以地緣政治風險為由，要求製造商將產線遷出台灣，且至少有1家製造商已將產線轉移到越南，另外並點名將產線遷往泰國的敬鵬工業，以及今年赴越南設廠的啟碁科技與昇達科技。

