邱垂正要求放棄中國籍　陸配李貞秀促發公文

陸配李貞秀列入民眾黨不分區“立委”名單。（照片：李貞秀臉書） 中評社台北11月15日電／陸委會主委邱垂正昨天指出，台灣民眾黨籍李貞秀要任職“立委”，須依《國籍法》規定，放棄中國國籍。他強調，全世界都知道有中華人民共和國，台灣不應視而不見，不能掩耳盜鈴說原國籍不存在。李貞秀今天表示，建議陸委會主委邱垂正可以正式行文給她以及台灣民眾黨，在公文中明示他所說的中國籍是指那個國家？並呼籲不要在法律憲法沒修改前片面不依法行政，僅憑自己政治意識形態去曲解法律，政治打壓新住民。



台灣民眾黨不分區“立委”有兩年條款，外界關注排名民眾黨不分區第15名的李貞秀，是否可能成為首位陸配“立委”。



陸委會主委邱垂正13日接受《CNEWS匯流新聞網》專訪，針對民眾黨不分區“立委”候補人李貞秀的“中國籍配偶”身分引發的爭議作出回應。邱垂正指出，根據《兩岸條例》第21條保障原籍中國大陸人士的參政權，同時兼顧“國家安全”和“憲政秩序”。因此，李貞秀若當選“立委”，必須依《國籍法》規定放棄中國國籍，因為擔任公職須維持對“國家”忠誠，不可能身兼“其他國家”國籍，《國籍法》要求所有公職人員放棄非“中華民國國籍”。



對此，李貞秀發表聲明指出，她只知道1912年以來，中國就是“中華民國”，她想問陸委會主委邱垂正說的中國是哪個國家？領土在哪裡？而根據哪一份他說的“中國”的官方文件我有中國籍？或是根據“中華民國”哪條法律，李貞秀是中華人民共和國籍？依照《國籍法》，自始我衹有依《國籍法》的“中華民國國籍”，依兩岸人民關係條例的曾經有“中華民國”大陸地區戶籍，現在的台灣地區戶籍，請不要把我的舊戶籍，違法“違憲”解釋成“國籍”。



李貞秀說，她相信大學教授出身的邱垂正肯定看得懂法律，尤其是陸委會密切關係的兩岸人民關係條例，除非是故意曲解，把戶籍當國籍進行政治鬥爭。



李貞秀表示，邱垂正在受訪時說“全世界都知道有中華人民共和國，台灣不能視而不見”。對此，李貞秀再問，這樣你的“中華民國台灣”陸委會主委還繼續當嗎？還是敦請一切回歸法律依法行政，讓政治主張歸言論自由的政治主張。



她說，“中華民國”的官員必須依法行政，如果民進黨認為現在我們的“憲法”與法律是掩耳盜鈴，你們已經執政完全可以勇敢的主導“修憲”。李貞秀呼籲，請不要在法律“憲法”沒修改前片面不依法行政，僅憑自己政治意識形態去曲解法律，政治打壓新住民。