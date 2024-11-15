憂黃國昌戰新竹？綠議員做比較表猛誇邱臣遠

楊玲宜製表比較邱臣遠和黃國昌的優缺點。（照片：翻攝新竹市議會YouTube） 中評社新竹11月15日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日首次到新竹市議會備詢，對外傳民眾黨“立院”黨團總召黃國昌可能將在2026參選新竹市長，民進黨籍新竹市議員楊玲宜質詢時突然猛誇邱、暗酸黃，甚至還製表比較兩人的優缺點，最後邱以4勝2負大贏黃。讓外界解讀是綠營因擔心黃真的要到新竹市參選，因此才會大讚邱。



新竹市議會今日舉行第11屆第4次定期會市政總質詢，邱臣遠率領新竹市府各局處首長列席備詢。這是邱接任代理市長後首次到新竹市議會總質詢，綠營相當關心邱是否會參選2026新竹市長選戰，因為日前傳出藍營有意在新竹市長選戰禮讓給民眾黨“立院”黨團總召黃國昌。黃昨日也回應說，2026年不排除任何可能性，只要黨需要，他不會推辭，一定下去戰。



楊玲宜在質詢時表示，她真的為邱臣遠抱不平，因為邱是民眾黨在台灣唯一執政的縣市首長，雖然只是代理市長，但民眾黨有把邱放在眼裡嗎？新竹市的未來到底何去何從？她希望邱對新竹市是有真感情的，能真正帶領市府團隊穩健前進，而不是只把新竹市當成是過水，所以她想問邱對黃國昌可能將在2026參選新竹市長選戰有何看法？



邱臣遠指出，他還是會秉持“專心市政，認真工作”的一貫態度，持續穩健推動市政建設，來回應45萬新竹市民的期待。楊玲宜追問邱若任期結束是否仍會留在新竹市深耕？邱則回應，他會認真過好每一天，也期盼已退黨且遭停職的新竹市長高虹安二審能夠無罪，盡快回歸市府團隊，跟大家一起努力。



楊玲宜眼見邱臣遠仍實問虛答，馬上話鋒一轉猛誇邱臣遠表示，雖然黃國昌的知名度和網路聲量比較高，但邱真的一點也不輸黃，她想利用機會幫邱打一下廣告，甚至還在議場播放事先準備好的表格來比較邱和黃兩人的優缺點。



楊玲宜指出，黃國昌號稱“立院”咆哮哥”，邱臣遠則稱“中和劉德華”，在人和方面，邱確實比黃好相處，這點邱完全勝出。在年齡上，黃已51歲，邱則僅42歲，邱比黃年輕一些，這點也符合新竹市民的期待。在入黨年資方面，黃僅加入民眾黨1年，但邱已入黨5年，所以照道理來說也不應該是輪到黃。



楊玲宜說，黃國昌是建商女婿，卻持續為青年居住正義抱不平，實在是莫名其妙。邱臣遠則是外傳被中國國民黨籍基隆市長謝國樑家族以新台幣200萬元勸退參選基隆市長，但不管怎樣，因為邱已接了新竹市的代理市長，所以她希望邱對新竹市民要放入真感情，而不是來過水而已，就像過去到基隆市一樣。