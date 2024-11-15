郭正亮看特朗普人事　他要找敢衝敢殺的人

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北11月15日電／美國總統當選人特朗普陸續公布內閣名單，其中福斯新聞主持人赫格斯（Pete Hegseth）擔任國防部長，跌破各界眼鏡。前“立委”郭正亮在日前網路節目中分析，特朗普這次用人兩個特徵：第一個是有瑕疵、第二是用體制外的。台灣大學政治學系兼任教授楊永明則分析，特朗普人事的三組關鍵字是鷹派、反中、挺以色列。



郭正亮在網路節目《風向龍鳳配》中打趣形容說，特朗普這次用人兩個特徵。第一個是有瑕疵的，所以他們會更聽我，就跟賴清德用陳世凱一樣；第二他是用體制外的，就好比用媒體人李正皓做國防部長，因為他們的意識形態在很多方面是一樣的。



郭正亮表示，特朗普現在就是要找敢衝敢殺且完全需要他的人，來接下這把殺人的刀，但是特朗普政府很可能第一年就把美國帶向內戰邊緣。



曾任“國安會副秘書長”、“行政院新聞局長”的楊永明則分析，目前浮上檯面的閣員有兩組特色，第一是年輕、少歷練、夠忠誠，第二是鷹派、反中、挺以色列。楊永明說，特朗普一定受夠了第一任總統時用的閣員，那些外界推薦的人選入閣後反而是在教育他、指導他，明明選上總統的是特朗普，可是他的想法都被七折八扣，所以最後那些閣員都被開除。



楊永明指出，特朗普想要做結構性的翻盤，然而他現在用的一些人肯定是罩不住下面的反彈。比如說，哪個有風骨的四星上將願意去做赫格斯（內定國防部長、福斯電視主持人出身）的手下？什麼時候會被開除的不知道。