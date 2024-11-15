大進滿88號遭陸扣留逾4月　繳完罰款今獲釋

澎湖“大進滿88號”漁船。（陳雙全臉書） 中評社台北11月15日電／遭中國大陸扣留逾4個月的澎湖“大進滿88號”漁船與洪姓船長，15日在繳清人民幣21萬餘元罰款後，人船終獲得釋放。友船“大進滿8號”前往接船一併返航，預計16日上午駛返。



《中央社》報導，疑因越界拖捕作業被扣的澎湖籍“大進滿88號”漁船，在前後任的澎湖海峽兩岸交流協會理事長，前立委林炳坤與前副議長陳雙全等人8月13日與福建省台辦三通處長李忠惠等人見面達成共識。澎湖縣議會議長陳毓仁10月24日率訪問團在北京與中國大陸國台辦主任宋濤會面時，獲得正面回應。



陳雙全等一行昨天聯袂再赴泉州作最後協商洽談，今天一早探視洪姓船長後，協請友人代為繳交人民幣21萬餘元罰款（其中人員10萬、漁船11萬餘元）後，先行搭乘小三通自金門返台，準備迎接“大進滿88號”漁船歸來。



被扣4個多月的“大進滿88號”漁船，由於這段期間未曾開動，船隻已無電力，無法啟動，海警單位連夜僱請專人檢修充電。洪姓船長在完成身分查驗後，人船則在下午2時許，送至海峽中線，澎湖友船“大進滿8號”漁船早已在此等待，並將原有的4名船員送至“大進滿88號”漁船後，在一旁戒護下駛往澎湖竹灣漁港。預計16日上午抵達，讓整起人船被扣事件告一段落。