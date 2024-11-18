中評關注：民進黨阻修離島條例備戰考量

金門（右）鄰近廈門。（中評社 資料照） 中評社台中11月18日電（記者 方敬為）中國國民黨籍金門縣“立委”陳玉珍提案《離島建設條例》修法，希望增訂設置國際醫療特區、自由貿易示範區等，但遭民進黨政府官員以牴觸上位階法令為由否決，並遭綠委批評是讓台灣門戶洞開的“陳三桂”。但該提案其實正是多數金門人的心聲，也是金門夾在兩岸之間尋求和平穩定的發展之道，綠營阻止，除了是基於政治立場，也或與備戰考量有關。



“立法院”經濟委員14日審查再生能源發展條例、離島建設條例部分條文，陳玉珍提案修法，要在金門設立國際醫療專區、自由貿易示範區等，“國發會”、“衛福部”及陸委會官員都認為與現行法規有扞格，對修法表達反對。“國發會副主委”彭立沛詢答時表示，陳玉珍提案恐怕逾越兩岸人民關係條例，現在不需要處理；“衛福部”也認為，會跟醫療法有扞格。



陸委會副主委梁文傑也說，只要在境內，人員貨物往來、投資行為等，都要依照兩岸人民關係條例進行，不管離島建設條例如何修改，都不能逾越兩岸人民關係條例。民進黨“立法院”黨團加碼痛批，陳玉珍修法版本是中國遂行統戰的法律戰套餐，讓離島成為一國兩制示範區，造成台灣門戶洞開，“不要搶當陳三桂”。



不過，就如同陳玉珍所言，其是反映金門當地民意。由於金門縣在地理位置上靠近大陸，與台灣本島較遠，因此金門與鄰近的廈門反而往來更為密切，多數金門人對於金門縣發展的方向，傾向對大陸開放來促進地區繁榮，甚至面對近期兩岸關係嚴峻，金門縣議會更公開倡議撤離金門駐軍，讓金門成為永久非軍事區域，以換取和平穩定。



金門過去在兩岸對峙時期，是衝突的最前線，曾經歷過八二三戰役、古寧頭戰役，戰爭對金門人而言，是揮之不去的陰影，更不樂見戰爭陰霾再次壟罩，所以近年包括自由貿易示範區、永久非軍事區、金廈大橋建設連署等倡議，接連從金門民間、民意代表等對外發出呼籲，但可惜的是，從未被民進黨政府採納。