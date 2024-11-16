中評鏡頭：大林蒲鳳林宮　歪頭先鋒官有傳奇

大林蒲鳳林宮奉祀的先鋒官白府元帥，最古老的開基神尊歪頭十分特殊。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月16日電（記者 蔣繼平）位於高雄市小港區大林蒲的鳳林宮，可追朔至清康熙年間創建，是當地信仰中心，也因此發展出大林蒲聚落。而廟內奉祀的駕前先鋒官為白府元帥，卻是“歪頭”，當地的鳳興里里長洪富賢特別介紹，相傳曾因神明抓小偷遭報復扭斷神像頭部所致，但怎麼修復仍歪頭，背後有這一段獨一無二的傳說。



鳳林宮的廟史可追溯自清康熙三十六年（西元1697年），主要奉祀唐朝三百六十進士之溫府、朱府和池府千歲作為主神。而在1974年時，政府開發臨海工業區，鳳林宮舊址的部分土地被徵收，且信徒鑒於廟宇建築陳舊不堪，遂發起募捐重建，現址外觀於1978年建成至今，2016年又重新整修完工。



值得一提的是，每間廟都有一尊神明擔任先鋒官，通常與主神有好交情且有高信任度，在神明出巡或廟會遶境時走在隊伍的最前面，了解無形眾生為何申冤。台灣遶境中常見的先鋒官為中壇元帥三太子或福德正神土地公，但也有例外，鳳林宮則是白府元帥。



不過，鳳林宮供奉的白府元帥，神像的頭卻歪歪的，不管是最古老的開基神尊，或是後來再刻的第二尊、第三尊也是歪頭，背後則有一段傳奇故事。



對此，相當資深的鳳興里里長洪富賢表示，相傳池府王爺收伏作怪千年白蛇精，念其千年修行不易，收為駕前先鋒官，封白府元帥。而早期大林蒲養豬農多，常有偷豬賊，被白府元帥化身白袍人懲治，但偷豬賊心有不甘尾隨入廟後，扭斷白府元帥神像頭部，後來屢次修復頭部但最後仍會歪掉，經請示神明後決定維持歪頭現狀，後續也是按照歪頭模樣再刻神尊。



大林蒲是高雄市小港區的一個濱海聚落，西南濱台灣海峽，東邊則是緊鄰高雄臨海產業園區，北邊是目前已經遷村的紅毛港，南邊是鳳鼻頭漁港。大林蒲鄰近中油大林煉油廠、台電大林發電廠及高雄港第七貨櫃中心。