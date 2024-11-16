中評觀察：對台最有利策略就是穩定兩岸關係

馬英九去年夏天邀請陸生訪台，大家還去看了一場職棒比賽，一起吶喊加油，留下深刻印象。（馬英九基金會資料照） 中評社台北11月16日電（評論員 林淑玲）在美國大選落幕，總統當選人特朗普明年元月就職前，民進黨政府15日批准馬英九基金會邀請大陸7所大學共40名師生組團27日起訪台9日受矚目。兩岸氛圍低迷許久，終於傳來正面訊息，若後續台北、上海雙城論壇，台灣團客赴陸觀光解禁都能逐一實現，對兩岸都是好事。台灣有穩定的兩岸關係，才更有實力承受即將來臨的“特朗普震盪”。



馬英九基金會邀請的陸生團由北京清華大學校務委員會主任邱勇率領，預計11月27日抵台，12月5日離境，將訪問台大、政大、清大、陽明交大、長庚、文化等6所大學與台北市立中山女中。馬英九去年率30位大九學堂同學訪陸，同年7月邀請5所大陸高校學生回訪台灣。去年陸生來台時是炎熱盛夏，同學們這次可以到台北來看雨，別有風情。馬英九用心良苦，各界都樂見兩岸能持續推動青年學生常態性互訪。



兩岸關係這幾年愈來愈僵，賴清德上任後更形成惡性螺旋，台灣倚美謀獨全力備戰，打壓支持兩岸和平人士，大陸就加碼軍演，向美國、台灣秀實力。特朗普上任後不論是中美、台海情勢都會出現新局，他選前陸續提過上任後要結束俄烏戰與中東以巴戰爭，自然不會讓台海開戰。特朗普不說要出兵保護台灣，肯定是讓民進黨人從頭涼到腳。

