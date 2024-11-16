中評關注：賴拍板提早初選　派系嫌隙浮現

潘孟安傳出獲賴清德欽點參選高雄市長，左為有意參與高雄市長初選的綠委賴瑞隆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月16日電（記者 黃筱筠）賴清德日前第二度邀集派系便當會，但會議一結束，當晚就有親英系媒體獨家把派系聚會報導出來，甚至還提到會中有共識，台南市與高雄市初選會提早，隔天又傳出賴系不滿聚會消息露出，派系競爭浮上檯面。接下來黨內縣市初選較勁，也會越來越激烈，這也考驗賴處理黨內初選的公平性。



賴清德上任後第一次邀集派系便當會，聚會後約1個月才傳出消息。第二次派系便當會當天結束就有消息傳出，且詳細談到2026縣市長初選提名的初步共識。賴清德之前才在中常會提到希望不要太早討論2026縣市長初選，卻傳出派系討論初選內容，非賴系流出的可能性很高。



非賴系會流出派系便當會內容，還提到初選提前，就是擔心賴清德可能像蔡英文，沒收2022縣市長初選。其實，這也不只是非賴系的期望，連親賴民進黨“立委”許智傑也贊同提早初選，可以化解初選裂痕，有助未來市長選舉時黨內團結。



許智傑還強調一定會有初選機制，這個話也是講給賴清德聽。因傳出賴有意欽點“總統府”秘書長潘孟安參選高雄市長，潘昨天率領“考試委員”被提名人出席黨團會議時，尷尬不談這個議題。有意參選高雄市長的“立委”賴瑞隆正在受訪時，潘剛好拜會黨團出來，賴還要客氣說讓秘書長先講。潘受訪時，賴也不敢先離開。潘孟安若參選高雄市長，就像賴瑞隆受訪一樣，對高雄有意參選者“半路殺出程咬金”。



初選提早的消息一出，沒有獲得賴清德青睞的參選者，應該都會樂見。連有意參選新北市長的民進黨“立委”蘇巧慧也希望及早佈局2026，因屬“正國會”民進黨秘書長林右昌也非常積極在跑新北市基層。



依照目前黨內規定來看，新北市屬於艱困選區，黨中央有徵召權限，蘇巧慧當然希望及早決定初選方式。若最後是黨中央提名，不見得對蘇巧慧有利。而蘇巧慧父親、前“行政院長”蘇貞昌目前也常帶著蘇巧慧跑在新北同台。若由黨中央徵召不採取初選，蘇貞昌會不會跳腳？這都很難講。因此，賴清德勢必得在2026縣市長初選，採取公平競爭方式，否則派系反彈的後座力，很可能難以壓制。

