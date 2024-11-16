王智盛：王金平成立智庫有追求歷史使命感

王智盛接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月16日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍前“立法院長”王金平日前成立跨黨派“中道和平聯盟智庫”，綠營學者王智盛也以受邀出席。王智盛接受中評社訪問表示，王成立此智庫有種歷史使命感，他過去被稱為“喬王”、“公道伯”，現在希望沈澱政壇紛擾，讓台灣社會有和緩的氛圍，藉以促成兩岸對話，成為兩岸關係的“喬王”。



王智盛為台灣大學“國發所”博士，現為警察大學“國境警察學系”助理教授、中華亞太菁英交流協會秘書長、陸委會諮詢委員、海基會顧問。



王智盛表示，他是以學者身份出席王金平中道和平聯盟智庫，因王金平有邀請海基會副董事長羅文嘉出席，但羅不方便參加，徵詢海基會顧問學者參與。他認為，能多參加兩岸活動是好事，王金平有心想要找尋兩岸和解平台，對於兩岸議題大鳴大放。他參與的感覺是，外界認為王是要為九二共識解套，但是否這樣目前還不確定，不過可以感覺到王金平希望找出從台灣藍綠白到兩岸之間的交集。



他表示，王金平成立智庫倡議兩岸和平，似乎沒有外界想像是在國民黨內爭話語權或是競選黨主席想法，名單上看起來，比較是不同於政治圈人物，還包括了宗教界、文化界等，有意要推動兩岸和平。



至於賴清德能否透過王金平在兩岸關係有進展？王智盛認為，王金平是嘗試邀集大家坐下來溝通，智庫名單雖然有藍白政治人物，但或許在推動台灣社會和解的氛圍下，可以慢慢讓兩岸議題不要一直在統獨漩渦中陷入意識形態或是口水之爭，或許就會有更多跨黨派、有興趣的人願意參與。



他認為，王金平希望大家都先可以坐下來談，而這次成立大會，除了有些藍白陣營政治人物外、也有宗教界、文化界的意見領袖，當然未來也希望有不同聲音加進來，或許會有和緩氛圍從台灣社會到兩岸。