中評關注：新竹市長選戰藍綠白各有盤算

邱臣遠15日首次到議會備詢，話題全聚焦在他是否參選2026新竹市長。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月16日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠15日首次到新竹市議會備詢，話題全聚焦在邱是否參選2026新竹市長。外傳藍營有意禮讓民眾黨“立院”黨團總召黃國昌，在新竹市繼續藍白合共推黃參選新竹市長，而隨著黃表態2026不排除任何可能性後，也讓新竹市長選戰悄悄提前開打，但藍、綠、白似乎早已各有盤算。



在藍營方面，會有這樣的傳聞出現也非空穴來風。因為新竹市是民眾黨主席柯文哲的家鄉，2024大選，白營在新竹市一舉拿下9.1萬多票，僅輸給綠營近1千3百票，還大贏藍營逾9千票，因此白營在新竹市的實力不容小覷。但若藍白最後未能整合成功，而是各推候選人參選，則2026新竹市長寶座幾乎篤定會拱手讓給綠營。



但藍營地方也有不同聲音傳出。中國國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡15日在議會總質詢時要求邱臣遠表態，是否會落實已退黨且遭停職的新竹市長高虹安的政見，與對高未來可能回歸市政的看法；由此就可看出藍營基層似有意在提醒邱只是個代理市長，並趁機潑了黃國昌一桶冷水，宣示2026新竹市長人選還是要由藍營基層說了算。



據了解，自從高虹安遭停職後，新竹市的藍營基層就傳出許多不滿的聲音，認為2022新竹市長選戰藍營已禮讓給白營，因此高虹安二審若不能順利改判無罪回歸市府，2026不可能再讓給邱臣遠出來參選，無論如何也該換白營禮讓藍營，讓藍白在新竹市共推藍營人選。



而目前藍營在2026新竹市長選戰的可能人選有二，一是國民黨籍“立法委員”鄭正鈐，另一個則是國民黨新竹市黨部主委李縉穎。鄭因曾擔任過5屆新竹市議員，2020順利選上“立委”並在2024連任成功，若依照過去藍營的傳統，理應順理成章輪到鄭參選。

