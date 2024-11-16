王智盛：賴清德今年出訪南太平洋機會大

王智盛。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月16日電（記者 黃筱筠）傳出賴清德將於11月底或12月初，出訪南太平洋“邦交”國並過境夏威夷，但府方至今還未證實。若與蔡英文上任首次出訪過境美本土，規格是否有落差？中華亞太菁英交流協會秘書長、親綠學者王智盛接受中評社訪問指出，是否過境美國本土應非重點，重點是到哪訪問。帛琉總統惠恕仁甫順利連任，賴可親自去祝賀，11月底、12月初訪問南太可能性很大。



王智盛台灣大學“國發所”博士，現為警察大學“國境警察學系”助理教授、中華亞太菁英交流協會秘書長、陸委會諮詢委員、海基會顧問。



台灣目前僅有12個“邦交”國，其中馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯位於南太平洋，人口最多的馬紹爾僅約4萬人。



蔡英文上任首次出訪巴拿馬、巴拉圭，並過境美國邁阿密、洛杉磯，賴清德首次可能只有過境夏威夷，規格上是否有落差？王智盛認為，賴清德出訪重點是目的地，目的地若是中南美洲“邦交”國，當然過境美國本土。但若出訪南太平洋“邦交”國，要再到美國本土是繞遠路，夏威夷是中轉選擇，當外界比較賴跟蔡出訪有沒有過境美國本土，出發點不一樣。



他也說，贊成賴清德今年內要出訪，畢竟已經上任近半年，按照過去“元首”出訪頻率，一年出訪兩次不爲過，但也要看合適“邦交”國狀況，看起來南太比較適合，帛琉總統惠恕仁剛大選連任，去祝賀當選合情合理。反而若莫名到中南美洲，沒有特別事情，會打擾“邦交”國，是要有全面性考量與合理配套。



王智盛表示，有沒有過境美國本土不是重點，不用過多考量，假如去帛琉過境夏威夷，也達到美國領土上與美國政要互動的目的。不用過多考量“疑賴論”、“疑美論”，這個都是過度臆測，他樂觀看待賴清德出訪，出訪帛琉等南太平洋“邦交”國可能性很大。