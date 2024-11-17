朱新民：特朗普上任中國外交有機遇有挑戰

政治大學外交系兼任教授朱新民接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月17日電（記者 張嘉文）美國總統當選人特朗普上任對國際局勢產生的影響，台灣政治大學外交系兼任教授朱新民向中評社表示，從美中競爭下的外交角力來說，中國會出現機遇和空間，譬如亞太的日本、韓國以及歐洲的歐盟和北約等，當感受到特朗普可能放棄它們，或給它們更大的壓力和威脅，就必須調整一邊倒向美國的路線，尋求美中之間的平衡，形成中國的機遇。



但相對中國也會面臨挑戰，朱新民說，拜登使用天下圍堵中國的策略，讓中國和俄羅斯出現前所未有的緊密合作關係，但特朗普上任後勢必會用最快速度結束俄烏戰爭，接下來將能騰出能量來對付中國。



朱新民強調，加上特朗普和普京的交情，會不會讓中俄關係出現變化，所以如何鞏固跟俄羅斯之間的全面性戰略協作夥伴關係，都是中國的風險和危機。



朱新民為政治大學政治研究所法學博士，專業領域是大陸對台政策與兩岸關係，曾任“國大代表”、兩岸交流遠景基金會大陸所所長、韓國瑜2020大選“國政”顧問團成員。現為政治大學外交學系兼任教授、台灣治理協會副理事長。



朱新民接受中評社訪問，分析特朗普回任後可能產生的國際局勢變化，他說，特朗普因為走孤立主義、保護主義，加上美國優先，產生的衝擊將是全世界都感受到，譬如北約和歐盟所謂美國的民主同盟，過去得到美國的軍事援助，特朗普上任後對它們的傷害反而很大。

