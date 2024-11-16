藍禮讓黃國昌選新竹市長？朱立倫：純屬謠言

朱立倫接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫今日到新竹市出席130周年黨慶大會，他在會前受訪時，針對外傳藍營有意禮讓台灣民眾黨團“立院”總召黃國昌選2026新竹市長，朱強調，純屬謠言，國民黨內從來沒討論過這個議題，也從來沒有提過任何的人名，現在國民黨最重要的工作就是在“立法院”力拚重要法案與預算審查。



國民黨新竹市黨部今日舉辦130周年黨慶大會，包括朱立倫、副秘書長江俊霆、藍委許宇甄和鄭正鈐、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡與多位新竹市議員都到場出席。



針對外傳藍營有意在2026新竹市長選戰禮讓給黃國昌，朱立倫在會前接受媒體採訪時表示，這純屬謠言，國民黨內從來沒討問過這個議題，也從來沒有提過任何的人名，現在國民黨最重要的工作就是在“立法院”力拚重要法案與預算審查。



朱立倫指出，藍白在“立法院”的合作，是根據民生需要與民眾期待，會把重要的法案趕快通過，不管是重要的預算或人事案，都是站在民意這一方，他相信這才是民眾的期待。至於未來地方的選舉還有兩年多，現在大家都是深耕基層、努力打拚，從來沒有討論過這個議題或任何的個人。



面對黃國昌可能將參選新竹市長的傳聞在地方盛傳，朱立倫後來在致詞時再次強調，國民黨現階段就是全力為民眾來打拚，不管是中央或地方，絕對沒有在談2026地方選舉或其他事務。但他必須提醒大家，就像國民黨在提財劃法的時候，民進黨的目標就是希望各縣市一個一個被擊破，因為大家亂了，民進黨就可以不用修法了。現在民進黨也希望在全台各縣市讓國民黨和民眾黨大亂，這樣民進黨才能夠漁翁得利，所以大家絕對不能受民進黨的影響，一定要團結努力，最後才能順利成功。