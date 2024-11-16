新竹市非藍執政　朱立倫：盼獲市民更大肯定

朱立倫致詞時強調國民黨未來一定可以獲得新竹市民更大肯定。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫今日到新竹市出席130周年黨慶大會，在致詞時特別強調，雖然新竹市目前不是國民黨執政的縣市，但國民黨有決心未來一定可以獲得新竹市民更大的肯定。



國民黨新竹市黨部今日舉辦130周年黨慶大會，包括朱立倫、副秘書長江俊霆、藍委許宇甄和鄭正鈐、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡與多位新竹市議員都到場出席。



朱立倫指出，130年前的1894年1月24日，孫中山在檀香山創立了新中會，開啟了國民黨的基礎，也創建“中華民國”。現在民進黨執政後卻把國民黨抄家、清算、鬥爭，但國民黨不怕，雖然國民黨沒有黨產，現在擁有最大資產就是所有黨員的支持。雖然被民進黨鬥爭，但國民黨有不怕死、不怕難、堅持奮鬥到底的決心。



朱立倫強調，國民黨目前有15個執政縣市，雖然新竹市目前不是國民黨執政，但國民黨有決心未來一定可以獲得新竹市民更大肯定。而國民黨在“立法院”是最大黨團，藍委們全力打拚，從來沒有忘記初心，只要對“中華民國”好、對民眾好的法案預算，一定全力支持、全力通過。



他說，可是如果有任何浪費公帑或貪污舞弊造成民脂民膏浪費的狀況發生，國民黨一定會全力阻擋，就像“立法院”最近在討論的財政收支劃分法，在座一定都有感覺，新竹市創稅這麼多，台灣科技產業都在辛苦，但稅收卻都被“中央”拿走了。



朱立倫表示，以前在還是台灣省的時代，“中央”拿六成、地方分四成，包括營業稅、所得稅，地方都可以得到一部分，但現在“中央”卻把所有的錢全部收回去，“中央”拿了75%，地方只剩下25%，把一大堆的業務都交給地方，但錢都屬於“中央”。



朱立倫認為，財劃法已25年未修，一直說要修改財劃法的，就是以前的台南市長賴清德，結果賴現在說最好的辦法就是全部“中央”掌握，讓大家去跟“中央”要錢，這有道理嗎？所以“立法院”現在修財政收支劃分法，國民黨的立場很簡單，錢一定要合理的下放給地方，讓地方能夠有財政自主權，所有的錢如果都要靠各地“立委”去向“中央”爭取，若“中央”不給，地方就沒有辦法。在“立法院”國民黨都跟民眾黨一起努力，在新竹市議會相信也是與民眾黨、無黨派的議員結合，共同為新竹市民打拚是最重要目標。