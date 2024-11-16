新竹市藍黨部大樓遭拍賣　主委李縉穎不氣餒

李縉穎強調新竹市雖無黨部大樓，但仍成為藍營在地方的模範生。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫今日到新竹市出席130周年黨慶大會，國民黨新竹市黨部主委李縉穎致詞時，當著朱的面感嘆國民黨在竹竹苗３縣市衹有新竹市沒有黨部大樓，但黨團幹部仍在艱困的環境下努力打拚，讓國民黨新竹市黨部已成為國民黨在全台各縣市的模範生。



國民黨新竹市黨部今日舉辦130周年黨慶大會，包括朱立倫、副秘書長江俊霆、藍委許宇甄和鄭正鈐、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡與多位新竹市議員都到場出席。朱立倫在會中對李縉穎愛護有加，開場就讓李獨自站在台上的Ｃ位領唱，會後李也帶著朱逐桌敬酒，展現藍營在新竹市的團結氣勢。



李縉穎表示，雖然大家常說竹竹苗是一體的，但新竹縣和苗栗縣都有國民黨地方黨部大樓，唯獨新竹市沒有地方黨部大樓，因為在他接任主委前，很遺憾黨部大樓就被拍賣了，所以讓國民黨新竹市黨部要辦活動也些困難，尤其是新竹市現在被外界用放大鏡檢視，許多公家場地都不方便租借，因此現在國民黨新竹市黨部都只能在宴會館舉辦活動。



李縉穎指出，他到新竹市擔任黨部主委已經2年，儘管環境非常艱困，但國民黨竹市黨部團隊依然非常認真努力工作，包括讓國民黨在新竹市各地原有的婦女會、服務社、青工會、“原民會”、“客委會”和“勞委會”都做垂直與橫向的整合，並成立“立委”聯合服務處，也積極讓黨部幹部年輕化，讓新竹市黨部已成為國民黨在全台各縣市的模範生。



李縉穎強調，他要感謝所有國民黨新竹市黨部同仁的努力，還有所有基層黨員的相挺與配合，更感謝國民黨新竹市議會議長許修睿在去年挺身而出、扛下重擔，接任國民黨籍“立委”鄭正鈐競選總部主委的職務，以穩定的力量讓國民黨可以順利守下新竹市的“立委”席次，也感謝國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡所率領的新竹市議員團隊堅定的和黨部站在一起為地方服務。他期許大家能更團結更努力，讓國民黨未來在新竹市能蒸蒸日上。