傳黃國昌參選新竹市長？藍營基層意見大

陳慶齡認為新竹市沒有黃國昌參選的空間。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹市黨部今日舉辦130周年黨慶大會，會中針對台灣民眾黨“立院”黨團總召可能空降參選2026新竹市長的傳聞熱議，也引起藍營基層炸鍋不滿表示，新竹市又不是沒人才！國民黨團新竹市議會黨團總召陳慶齡就直言，新竹市沒有黃國昌的空間。國民黨“立委”鄭正鈐也強調國民黨絕對會有黨的提名機制。



國民黨新竹市黨部今日舉辦130周年黨慶大會，包括國民黨主席朱立倫、副秘書長江俊霆、藍委許宇甄和鄭正鈐、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡與多位新竹市議員都到場出席。



面對黃國昌可能將參選新竹市長的傳聞在地方盛傳，引來新竹市藍營基層的不滿情緒，有人認為新竹市又不是沒人才，也有人認為未來新竹市長選戰國民黨一定要提出自己的候選人，更有人不滿嘲諷，新竹市又不是資源回收站，誰來都收。



對此，國民黨團新竹市議會黨團總召陳慶齡表示，黃國昌想要選新竹市長幾乎不可能，因為時代力量討厭他，民進黨也不喜歡他，國民黨更有自己的人選，這樣黃國昌還要來新竹市選嗎？新竹市沒有黃國昌的空間，國民黨未來在2026新竹市長選戰一定會推自己人出來選。



國民黨“立委”鄭正鈐則緩頰指出，國民黨和民眾黨目前在“立法院”確實合作得非常順暢，也一起聯手通過了許多法案，所以藍白合在“立法院”所發揮的效力是好的。至於2026新竹市長選戰，鄭則認為距離現在還有2年，現在談還太早，但他相信國民黨絕對有黨的提名機制。

