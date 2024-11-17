中評鏡頭：玻璃如晶片　逾半新竹生計全靠它

玻璃產業過去曾在新竹市蓬勃發展。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月17日電（記者 盧誠輝）新竹玻璃藝術節16日盛大登場，在遊客讚嘆玻璃工藝之美的背後，很多人也許不知道，已有近百年歷史的新竹玻璃產業，曾養活當時超過一半的新竹人口，當時玻璃的重要性就如同現在的晶片般，是老一輩新竹人相當引以為傲的回憶。



新竹玻璃產業最早可回溯到1925年，當時在新竹市東南街成立了新竹第一家合成玻璃廠，以坩堝爐手工吹製方式生產民生日用品，也開啟新竹玻璃產業蓬勃發展的歷史。到了50年代，新竹玻璃因應各式相關工業的發展，開始有大量的玻璃工廠陸續設立。1960年代更因海外市場需求，讓大量訂單湧入，當時許多小型玻璃工廠或個人工作室更是如雨後春筍般出現，整個玻璃產業創造了當時新竹市幾乎近半的就業機會。



年近八旬的新竹當地耆老林先生告訴中評社，當時新竹不只玻璃產業發達，整個新竹市更是幾乎家家戶戶都在做聖誕燈飾或玻璃裝飾等家庭代工，白天上班有別的工作，晚上下班回家就是做家庭代工來貼補家用，在過去那個比較貧苦的年代，玻璃產業確實養活了超過一半的新竹人口。



直到80年代，新竹玻璃產業逐漸沒落，但隨之而來的是半導體產業的興起，也讓新竹科學園區孕育而生，晶片取而代之成為養活新竹人的高科技產業。但在老一輩的新竹人眼中，當時的玻璃就如同現在的晶片般，不只閃閃發亮，更是養家活口的重要生計來源。

