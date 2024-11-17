朱立倫高雄主持黨慶活動　高喊贏回南台灣

國民黨高雄市黨部17日舉辦“慶祝建黨130週年黨慶暨黨員愛心嘉年華”活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月17日電（記者 蔣繼平）中國國民黨130周年黨慶與全代會將於24日登場，黨主席朱立倫17日上午先南下高雄參加黨慶活動。針對民進黨可能加快高雄初選期程，朱立倫致詞時對台下超過1200位黨員喊話“2026把南部縣市都贏回來”。有望代表藍營出戰高雄市長的藍委柯志恩也說“2026年要贏得光榮！”



國民黨高雄市黨部17日上午9時舉辦“慶祝建黨130週年黨慶暨黨員愛心嘉年華”，活動地點在鼓山區的大榮高中學生活動中心，超過1200位黨員到場，舞台上安排暖場表演，並表揚資深晉齡黨員，入口附近也有愛心義剪、精油按摩等服務攤位，相當熱絡。



朱立倫在副秘書長江俊霆，高雄市黨部主委、藍委柯志恩，藍委許宇甄、林倩綺陪同下進場。藍委陳菁徽，藍議員鍾易仲、王義雄、陳麗珍、陳美雅、黃香菽、劉德林、李眉蓁、蔡金晏，以及前藍委黃昭順、前議長莊啟旺等人到場。



針對媒體詢問民進黨可能將初選期程提早，國民黨是否也會加快步調，高雄是否確認由柯志恩出戰？對此，朱立倫受訪時表示，現在談選舉會干擾所有的“立委”、縣市長、民代，現在沒談到2026選舉的事情，把工作努力做好才是最重要的。



不過當朱立倫上台致詞時，看到台下逾千位黨員齊聚一堂，大聲向所有人問候“最愛國民黨、最愛‘中華民國′的好朋友，很久沒看到高雄這麼熱鬧，真的要感謝柯志恩的魅力與努力。”緊接著，朱立倫一路痛批民進黨沒收黨產、用罷免來打壓地方首長及民代。



朱立倫進一步提到，2022年國民黨拿下15縣市，可惜高雄當時沒辦法贏回來，但柯志恩在這裡繼續深耕，每天跟同志、基層里長、議員共同為高雄打拚，也在“立院”努力通過福國利民法案。朱立倫也對台下信心喊話“2026把南部縣市都贏回來，不要再讓民進黨繼續囂張、鴨霸！”



柯志恩上台時也表示，兩年後不管市長、議員選舉，不要再讓大家只感覺雖敗猶榮，2026年要贏得光榮。為高雄爭取更多福利，走中間道路，讓大家知道國民黨是社會必存的政黨。



2022高雄市長選舉，民進黨陳其邁以76萬6147票，得票率58.10%勝選；國民黨柯志恩獲52萬9607票，得票率40.16%落敗。柯志恩2026可望捲土重來。