國民黨全代會閉門惹議　朱立倫改稱歡迎採訪

國民黨黨主席朱立倫（中）17日在高雄接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月17日電（記者 蔣繼平）中國國民黨訂24日舉行全代會，卻採閉門會議、不開放採訪，遭黨內批評是“朱式王朝的一言堂”，怕黨代表放砲。話題延燒後，黨主席朱立倫17日南下出席高雄黨慶活動時受訪回應“若媒體願意採訪、辛苦一點，他都歡迎。”



國民黨24日將於桃園國際會展中心登場舉辦全代會結合130周年黨慶，但有別於過去全代會開放媒體全程採訪的作法，這次在發給媒體的採訪須知中明確告知“開會典禮”及“第一階段議程（報告討論議程）”不開放採訪，只開放媒體採訪“第二階段議程（黨慶活動）”。此舉引發藍營基層不滿，對於國民黨民主化以來第一次的全程閉門全代會，黨內更有人嘲諷為“朱式王朝的一言堂”，質疑是黨中央擔心黨代表放砲，影響到朱立倫爭取主席連任。



針對媒體問及全代會不開放全程採訪一事，朱立倫受訪回應，大家願意來採訪他都歡迎，這次全代會從10時開始，重點是130年黨慶會有很多精彩活動、節目，所以歡迎媒體大家一起來採訪，若大家願意多辛苦一點，他都歡迎。



國民黨主席明年將改選，不過對於是否爭取連任，朱立倫近期受訪時都未明講，僅表態積極黨務及推動重要民生法案與監督政府。國民黨全台有45萬名黨員，高雄就超過4萬名黨員，全台第二多的縣市，朱立倫進場時也花時間一一與黨員握手，把握機會拉近關係。



國民黨高雄市黨部17日上午9時舉辦“慶祝建黨130週年黨慶暨黨員愛心嘉年華”，活動地點在鼓山區的大榮高中學生活動中心，超過1200位黨員到場。舞台上安排暖場表演，並表揚資深晉齡黨員，入口附近也有愛心義剪、精油按摩等服務攤位，相當熱絡。

