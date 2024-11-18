中評關注：馬王同鋪避戰路　賴接不接球？

馬英九二度邀請陸生團來台，拋出兩岸良善氛圍的好球給賴清德接。（中評社資料照） 中評社台北11月18日電（記者 張嘉文）美國總統當選人特朗普明年元月就職，國際局勢充滿不確定因素，原本已陷入緊張對立的兩岸關係更被認為首當其衝。但在這大變局下，兩岸似乎出現緩和的燈號，包括馬英九二度邀請陸生團27日來台交流，以及中國國民黨前“立法院長”王金平17日赴陸祭祖，更將和國台辦主任宋濤會面。



馬英九和王金平顯然是擔憂目前的兩岸兵凶戰危氛圍，希望運用自身力量，各自為避戰的道路鋪墊基礎。可是最終關鍵仍是在執政的賴清德接不接這些好球，決定了接下來的兩岸未來，如賴仍堅持言必稱“兩國”互不隸屬，恐怕在野人士做再多也只能徒呼負負。



中國國家主席習近平與美國總統拜登16日下午在秘魯利馬參加亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議期間進行的雙邊會談。會中習近平除了列出四大紅線，包括居首位的台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利，不容挑戰外，更要美方認清賴清德和民進黨當局的“台獨”本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對“台獨”，支持中國和平統一。



陸方再次向美方展現了在台灣問題上的堅定態度，當然也是藉此希望讓特朗普知道紅線不可跨越。因此，接下來的“賴政府”態度至關重要。



近來頻頻動作的王金平，在17日赴陸祭祖前，特別成立了跨黨派的中道和平聯盟智庫，顯然是希望在兩岸這一塊擴大自己的影響力。



而馬英九二度邀請陸生團來台交流，時間點挑在美國總統大選結果出爐後，精準地拋出希望替兩岸創造良善氛圍的球，就是在提醒“賴政府”，該是時候重新思考改善兩岸關係的重要性。