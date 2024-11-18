中評關注：馬王推兩岸交流錨定國民黨路線

前“立法院長”王金平。（中評社 資料照） 中評社台北11月18日電（記者 楊騰凱）馬英九邀請陸生團訪問台灣，中國國民黨籍前“立法院長”王金平也出手，不僅成立倡導兩岸和平“中道和平聯盟智庫”，本人更啟程訪陸，18日將與國台辦主任宋濤見面。馬英九、王金平分頭推動兩岸交流，不僅有助於和緩緊張情勢，更有助於重新錨定國民黨路線，避免黨中央過度往親美傾斜。



賴清德上任後發布“新兩國論”，赴陸觀光禁團令也未取消，看不見台灣善意，讓兩岸緊張氣氛濃厚，不確定性高。不過近期先是由馬英九推動，邀請大陸學生組團來台灣參訪，預計11月27日抵台，為期9天，這是馬英九基金會第二度邀請陸生訪台，最後獲得“賴政府”點頭放行，讓密不透風的兩岸情勢稍為能夠喘口氣。



接著王金平也出手，不僅成立“中道和平聯盟智庫”，邀集跨黨派成員共謀兩岸和平，更於昨日親自赴陸祭祖，宋濤將於18日會見，身體力行推動兩岸交流，政治影響力相當深遠。



畢竟馬英九方面起初宣布邀請陸生組團訪台後，藍軍上下看似一片沉默，尤其中國國民黨黨中央方面也無表達祝福或歡迎之意，不免令人擔心，國民黨對兩岸政策的立場，是否已與馬英九愈走愈遠？馬英九基金會執行長蕭旭岑事後也證實，沒有收到任何黨中央朋友的詢問，更加深了這樣的質疑。

