中評關注：反朱群龍無首　朱立倫老神在在

國民黨主席朱立倫17日到高雄參加黨慶活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨明年改選黨主席，爭取連任的朱立倫面對各種不利因素低調因應，非朱陣營既不希望朱連任，但又苦於沒有人出來扛大旗，陷入群龍無首局面，11月24日舉行的全代會雖然爭議鬧上媒體檯面，威脅性似乎還是不夠，朱立倫老神在在。



國民黨主席明年將改選，朱立倫雖未鬆口是否尋求連任，卻又顯得勢在必得。反朱人士則認為朱操盤大選已敗了兩次，包括2016“換柱”之後他親自披掛上陣，以及2024輔選侯友宜，應有新氣象。



外界都清楚朱立倫爭取連任並沒有那麼容易，原因包括政黨路線偏離、整併黃復興黨部引起軍系黨員不滿、疏於與地方連結互動等等。



雖然有一股“非朱勢力”正在醞釀，但卡在外界認為可以挑戰2028的台中市長盧秀燕，對於參選黨主席的意願不高，導致非朱勢力目前群龍無首，開始不斷點名黨內其他有實力者。



由於主要競爭對手沒有出現，朱立倫也好整以暇，不必正面表態對決非朱勢力，採取穩定軍心的做法，暫時不理黨主席改選議題，這種策略相當容易理解，只要採守勢即可。



11月24日登場的全代會，將是一場2千位黨代表齊聚一堂的盛事，但對於朱立倫來說，卻是一場直接面對基層各種意見的場面，避免場面難看，精心安排成表演及園遊會為主的大會，黨代表議程提案時間更限縮到25分鐘，降低明年爭取連任的不確定因素。

