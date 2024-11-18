國籍爭議　李貞秀拿賴祖國論反擊

陸配李貞秀有望遞補。（摘自民眾黨官網） 中評社台北11月18日電／台灣民眾黨籍8位不分區“立委”預定任滿2年，在2026年1月全部更換，排名第15名的陸配李貞秀有望遞補，消息傳出後，陸委會拿出《國籍法》表示，公職不能有“雙重國籍”。李貞秀以賴清德所提“祖國論”反擊表示，依照《國籍法》，出生時父母為“中華民國”國民，或出生於“中華民國”領土即為“中華民國”籍，其父1948年生於湖南，當時國民黨在大陸執政，賴清德說民1949年以前大陸地區人民的祖國是“中華民國”，“我父親的祖國就是“中華民國”。



李貞秀可望於2026年1月擔任民眾黨不分區“立委”，已開始在該黨“立委”黃國昌辦公室實習，此事被報導後，開始有人質疑她擔任“立委”的資格。



陸委會主委邱垂正日前指出，李貞秀要當“立委”須依法放棄中國籍，這是依據《國籍法》第20條第4項規定，兼具外國國籍者，擔任公職前應辦理放棄外國國籍，並於就職、到職日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。



根據《中時新聞網》報導，李貞秀認為這是假議題，因為她出生在“中華民國”領土湖南省，“我自始就是“中華民國”籍，沒有外國籍”，沒有放棄外國國籍的問題。她透露，幼年家境不寬裕，沒辦法讓她出國，因此從未申請、也沒用過中華人民共和國護照。當她取得入台定居證，再向大陸申請通行證時，只拿到“單程”通行證，代表離開後就回不來。之後她從台灣赴大陸，就是以台灣人身分使用台胞證，中華人民共和國的身分證已被註銷。

