台要砸6000億軍購　張延廷示警維修等費用

台前空軍副司令、退役中將張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北11月18日電／2024年8月美國軍售相當活躍，一共宣布了22起新的外國軍售案（FMS），其中部分軍事裝備與積欠台灣的項目重疊。然而，台灣的武器積欠狀況與上個月相比絲毫沒有變化，目前積欠軍火價值已達205億美元（約合新台幣6554億元）的美國武器。對此，前空軍副司令張延廷17日表示，花了錢買武器，後面的維修、補給、訓練、保養又是一筆錢。不是花了6000億就搞定了，是要乘以2.5，可能一萬多億台幣。結果拿到的東西不合時宜，要前瞻就未來的戰場做軍購。



張延廷17日在政論節目《新聞大白話》中指出，“我們的戰略構想要調整，因為整個作戰型態、特性，還有戰場的結構，都完全不一樣了。我們還在用以前的模式在做建軍備戰，這就是錯誤的”。張延廷舉例，比如買M109A6的自走砲，它生產線都停了。將來要怎麼拿到相關的零組件、附件，相關的後勤、補給都無法，那買這些是做什麼？



張延廷還提到，而且現在這些自走砲或是大型坦克在未來的戰場中，發揮的效用慢慢在遞減，都是無人機，這未來戰場可能都是無人化了。張延廷強調，“整個戰略構想都要趕快修調，軍購清單要趕快做調整，不該買的要把它刪掉。因為已經過時了，會浪費錢。



張延廷最後說，花了錢買武器，後面的維修、補給、訓練、保養又是一筆錢，不是花了6000億就搞定了，是要乘以2.5，可能一萬多億台幣。結果拿到的東西不合時宜，要就前瞻未來的戰場做軍購。