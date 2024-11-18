揭仲：防務支出若佔GDP3%　排擠民生預算

揭仲。（中評社 資料照） 中評社台北11月18日電／美國總統當選人特朗普將於明年1月重返白宮，由於特朗普及其幕僚已多次批評台灣“國防”支出占GDP的比例過低，淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲指出，台灣勢必要大幅增加“國防”支出，若要達到GDP的3%，2027年“中央政府”總預算將有近25%用在軍費上，將對教育、社會福利、交通建設與經濟發展等支出，造成嚴重排擠效果。



根據《中時新聞網》報導，揭仲估算，若要回應華府的壓力，則台灣的“國防”年度預算，估計2026年約在新台幣5113億元至6596億元之間，較2025年的4760億元，增加約353億元至1836億元；2027年則在5936億元至7449億元之間，較2025年增加約1176億元至2689億元。



揭仲指出，政府在計算“國防”支出占GDP的比例時，使用的標準是總體“國防”支出，包括“國防部”年度預算、該年度“特別預算”分配數，與該年度“非營業特種基金”支出。以2025年為例，總體“國防”支出分別是“年度預算”4760億元、占年度總預算歲出比例為15.2%；“特別預算”分配數904億元；非營業特種基金支出806億元，合計6470億元，占2025年GDP預估值26兆4493億元的比例為2.45%。但“海空戰力提升”與“新式戰機採購”2項“特別預算”案，2026年是最後1年，該年的分配數為691億元，2027年將歸零。

