特朗普2.0　綠委憂台美租稅協定談判生變

莊翠雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月18日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普明年元月20日上任。民進黨籍“立委”吳秉叡18日質詢，美國財政部10月29日宣布，台美將展開全面性租稅協定談判，以解決雙重課稅問題，台灣應積極避免雙重課稅，這已談很久，到底何時能進行？“財政部長”莊翠雲答詢，台美雙方財政單位已聯繫、敲會議時間以進行討論，都會有因應政策。



租稅協定目的是兩國為了避免企業遭雙重課稅，2022年7月，2位時任美國參議員范霍倫（Chris Van Hollen）、薩斯（Ben Sasse），共同呼籲洽簽台美租稅協定。台灣現已與35國簽訂租稅協定，但美國仍未簽。



“立法院”財政委員會18日上午審查2025年總預算案，輪值召委為中國國民黨籍“立委”陳玉珍，列席官員有“財政部長”莊翠雲、會計處長李秋月、賦稅署長宋秀玲、國庫署長陳柏誠、關務署長彭英偉、國有財產署長曾國基、財政資訊中心主任張文熙、台北國稅局長吳蓮英、高雄國稅局長翁培祐、北區國稅局長李怡慧、中區國稅局長樓美鐘、南區國稅局長李雅晶、“政院”“主計總處”公務預算處簡任視察李培源等。



吳秉叡質詢，美國“財政部”10月29日宣布，美國與台灣將在美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處的主持之下，展開全面性租稅協定談判，以解決雙重課稅問題。首輪談判預計將於數週內開始。到底何時可進行？台灣當然希望別雙重課稅，必須要向美國“財政部”表達清楚，這很急切，要趕快談。台積電創辦人張忠謀曾說過全球化已死，那就是供應鏈要重組，台灣要站在哪一隊、哪一邊很重要，台灣的晶片貿易必須注意，不能被第三者購買、不能被洗產地，否則會遭受重大打擊。



吳秉叡說，希望特朗普第二任政府能嚴肅面對，特朗普要讓製造業回美國，台灣也會有些機會與風險，加上台灣又面臨打壓，不易加入國際相關區域貿易組織，很多台商又去對岸、東南亞等，台灣的製造業賣去別國，關稅可能比別人還高。

