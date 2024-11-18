黃國昌健身房練搏擊　綠委諷鎖喉黃珊珊

黃國昌在健身房學習搏擊，被教練鎖喉時，臉部露出猙獰表情。（照片截自館長惡名昭彰YT影片） 中評社台北11月18日電（記者 黃筱筠）網紅“館長”陳之漢近日透露，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌最近到他的健身房鍛鍊，學習搏擊，曝光黃國昌遭鎖喉露出猙獰表情的照片。民進黨“立委”洪申翰今日表示，民進黨不會怕黃國昌跟館長學鎖喉。民進黨是為了維持民主憲政體制而戰，不會害怕暴力。但現在真正被黃國昌鎖喉的是民眾黨“立委”黃珊珊。



洪申翰說，黃珊珊在專業期刊投書她對於《“憲法”訴訟法》修法意見與法律人一致，但是這樣意見出來，被黃國昌抓進去鎖喉。原本黃珊珊說不該修，現在改口，這樣暴力的行為民進黨不怕。可悲的是，民眾黨反而用在他們自己黨團的成員身上，讓真正在乎民主的聲音發不出來。



民進黨“立法院”黨團今天召開輿情回應記者會，出席者有黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、“立委”洪申翰。



吳思瑤說，奉勸黃國昌未來法案審議不要神隱，就法論法，比專業不是比拳頭、比暴力。黃國昌要不要進軍武術界，或是進入直播界，民進黨團沒有意見。但黃國昌是“立委”比法條、比專業，不是比拳頭、比直播。去練鎖喉蠻好笑，黃國昌每到協商關鍵就會神隱，是一個最膽怯的人。