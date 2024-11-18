蔡英文對話羅致政影音檔真假？蔡明彥回應

針對趙天麟、羅致政、鄭文燦等遭到偷拍影片及照片等，藍委徐巧芯詢問偵查進度。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月18日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”徐巧芯今天質詢再度關心有關於民進黨前“立委”趙天麟、羅致政與前“行政院副院長”鄭文燦遭到偷拍以及影片偽造等偵辦進度。尤其在選前爆發英系前“立委”羅致政與蔡英文對話錄影檔真偽是否能公開偵辦結果。“國安局長”蔡明彥今天答覆說，這部分不是我們決定，要尊重檢方決定，檢方若認為有涉及公領域，可能會有這樣動作。



年初有一份疑似前綠委羅致政與蔡英文談話的41分鐘錄音檔，內容從消災解厄談到黨內人事，羅致政澄清錄音檔是是境外介選“變造”操作，否認其真實性。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國家安全”局長蔡明彥等報告“AI技術在資安、深偽（Deepfake）影片及錯假訊息之影響評估及因應”，並備質詢。



徐巧芯質詢拿出3個案例，包括：趙天麟、羅致政、鄭文燦等遭到偷拍等影片、照片等。她說之前有做成決議，這3件事情調查如何？有駭客入侵“國安”機密是否有外流狀況，羅致政與蔡英文談話錄音等是真的嗎？



蔡明彥說，我們相關的情資都移送檢調單位。“法務部調查局”副局長吳富梅表示，有關羅致政委員已經到新北調查處提告，移送到新北地檢偵處當中，這是屬於羅致政個人提告部分。

