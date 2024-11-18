黃國昌：罷免門檻不應調整　也指責制度扭曲

黃國昌受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月18日電（記者 俞敦平）針對朝野即開展張的選罷法修正案攻防，台灣民眾黨籍“立委”黃國昌今日受訪時強調，罷免程序應更加嚴謹。



黃國昌說，對於罷免程序的改革，民眾黨的立場始終如一，即應更加慎重與嚴謹。他指出，近年來出現多起不符人民意志的罷免連署案例，甚至有政黨直接利用樁腳手上的名單進行抄寫，這種做法已嚴重扭曲罷免制度的初衷。



針對罷免門檻的調整，黃國昌強調，民眾黨主席柯文哲已多次表達，現階段不認為有必要調高罷免門檻。他表示，民眾黨的重點在於強化連署程序的公平性和正當性，而非改變目前的制度設計。



此外，對於民進黨“立委”沈伯洋指控藍白合作是一場掏空台灣的滅台計劃，黃國昌表達強烈不滿，認為民進黨“立委”應專注於“國會”的監督角色，而非以抹紅、抹黑在野黨為基調。他批評，民進黨此類言論與極權政黨的作風無異，破壞了民主社會應有的理性討論空間。他直言，若依民進黨的邏輯，所有在野黨似乎都應被消滅，只剩民進黨的聲音才是“民主的代表”，這種觀念與極權思想並無二致。



黃國昌最後呼籲，各方應回歸理性，避免過度政治操作，致使“國會”成為無效衝突的舞台。他強調，民主價值的實現依賴多元聲音的共存與制度的公正性，這是所有政黨與立法者應共同捍衛的核心原則。