反制特朗普課高關稅？台官員不敢承諾

莊翠雲與彭英偉（右）接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月18日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普明年元月20日就職。針對他選前喊出要對全世界國家課徵10至20%關稅，中國國民黨籍“立委”賴士葆18日質詢，台灣也要被課稅，那台灣可不可以反課回去？台灣也對美國提高關稅，是否敢承諾？台“財政部長”莊翠雲沒有正面應允，僅答覆那是特朗普選舉期間的政見，還要看就任後是否落實，還需要觀察。



“立法院”財政委員會18日上午審查總預算案，輪值召委為中國國民黨籍“立委”陳玉珍，列席官員有“財政部長”莊翠雲、會計處長李秋月、賦稅署長宋秀玲、國庫署長陳柏誠、關務署長彭英偉、國有財產署長曾國基、財政資訊中心主任張文熙、台北國稅局長吳蓮英、高雄國稅局長翁培祐、北區國稅局長李怡慧、中區國稅局長樓美鐘、南區國稅局長李雅晶、“政院”“主計總處”公務預算處簡任視察李培源等。



賴士葆質詢，特朗普要對全球課徵高關稅，達10%以上，台灣目前是3%，若美國要課台灣，台灣可不可課回去？特朗普用保護主義，將對台灣也課高關稅，台灣是否也不排除反制？莊翠雲是否敢承諾，還是不敢回應？



莊翠雲答詢，這是特朗普選舉期間的政見，要看特朗普就任後何時落實，台灣還需要觀察、再如何應對，台灣是世界貿易組織（WTO）成咱，會員都有按照WTO相關規定。關務署長彭英偉說，美國按照“國家安全”法加徵關稅，是一種加徵概念，與原本的稅提高概念並不同。



賴士葆追問講很久的台美租稅協定呢？特朗普就要上台了，明年3月能舉行嗎？莊翠雲回答，不能這樣預估，時間還無法確定，也要看美國參議院，相信會進行。

