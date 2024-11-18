基進公布高雄初選民調　名單上綠委紛紛回應

綠委許智傑接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月18日電（記者 俞敦平）台灣基進黨17日公布的高雄市長初選網路民調結果引發熱議，多位名單上的民主進步黨籍“立委”今日於“立院”受訪時紛紛表達看法。排名領先的許智傑感謝支持，強調接地氣與政策的重要性；賴瑞隆質疑網路民調的準確性，呼籲重視科學數據；林岱樺則認為科學民調才是民意的真實反映，各方均強調政策與政績在爭取支持中的關鍵角色。



由台灣基進高雄市議員張博洋和高雄黨部執行長楊佩樺主持的廣播節目“寶島基本款”17日公布2026年高雄市長初選的網路民調結果。民調顯示，綠委許智傑以40.9%的支持率領先，綠委邱議瑩則以32.1%位居第二，前“勞動部長”許銘春、綠委林岱樺及綠委賴瑞隆分列第三至第五。多位名單上的綠委，今日於“立法院”受訪時紛紛表達他們對此份民調的看法。



對於排名後段的結果，賴瑞隆今受訪時強調，網路民調雖作為參考，但存在灌票與催票的可能性，影響其準確性。他指出，網路平台的投票過程對人數與次數缺乏限制，可能導致數據失真。他補充，過往多次科學民調中，他的支持度均穩居前列，這顯示傳統調查方式更具參考價值。此外，賴瑞隆認為，政策推動和務實作為是爭取民心的關鍵，並表示自己在年輕族群中的認可度與經濟建設上的表現會繼續成為努力方向。

