藍軍防綠推大罷免　出手修法提高門檻

國民黨團召開“反惡罷！要修法！求公平！顧正義！”記者會，出席者藍委許宇甄、林思銘及翁曉玲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月18日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團提案修正《公職人員選舉罷免法》，罷免票數必須大於該公職當初當選票數，罷免案才能通過。此項修法提高罷免門檻，已排進週三“立法院”內政委員會進行審查。國民黨團今日召開記者會，呼籲民進黨團屆時不要杯葛議事，讓修法可以理性討論。



國民黨團今日召開“反惡罷！要修法！求公平！顧正義！”記者會，由黨團書記長林思銘主持，“立委”許宇甄、翁曉玲出席。



國民黨團先前已提出過《公職人員選舉罷免法》第76條修正草案，要求連署時必須附上身分證影本並填入發證日期，讓連署條件變嚴。此版本目前已經送出委員會，等待國民黨籍“立法院長”韓國瑜召集朝野協商後，即可送交院會進行二讀、三讀。



此次國民黨團再度出招，提出《公職人員選舉罷免法》第90條修正草案，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。星期三將於“立法院”內政委員會進行審查。



林思銘表示，星期三我們內政委員會將排定此版本進行審查，罷免票數我們應該大於當選票，才不會出現少數否決多數的情況。如果少數人就可以否決多數任選出的公職人員，這是不合理的、反民主的制度，因此必須加以導正。

