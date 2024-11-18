白委林國成：柯文哲請假延長無時效限制

民眾黨委員林國成接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月18日電（記者 俞敦平）隨著台灣民眾黨主席柯文哲請假期限將屆滿，且屆滿時仍將處於羈押狀態，民眾黨代理主席安排成焦點。台灣民眾黨籍“立委”林國成今日受訪時強調，延長請假問題無時效限制，並呼籲審慎討論選罷法修正，以杜絕報復性罷免。



柯文哲因涉京華城案，目前延押至明年一月，其於8月29日提出的“請假黨主席”申請將於11月29日到期。由於柯文哲在期限後無法恢復履職，民眾黨內開始檢討是否延長請假。11月18日下午，民眾黨預計召開臨時中央委員會實體會議進一步討論，預計會後公布決議內容。



對此，林國成表示，民眾黨章程中對黨主席請假並無時效限制，但若一審判決有罪，則需由中評會依規定處置。他強調，目前仍遵循“無罪推定”原則，因此延長請假與否，最終仍需經由中評會審核。黨內對延長請假的意見存在分歧，有委員主張無限期延長，也有委員提議延長兩個月，以符合法律程序。



此外，林國成在受訪中談及他提到的關於選罷法修正案的意見，他提出可能要針對提出罷免的人收費。他表示，近期社會上對報復性罷免的關注日益升高，許多選民建議應加強規範。他個人認為，無厘頭的政治報復性罷免既浪費社會資源，也不符合民意期待，應嚴格限制這類行為。然而，他澄清這個收費的提案目前僅是表達民意建議，尚未正式提出修法提案，黨團內部也未針對此議題進行討論。他進一步指出，民眾黨的現行立場是提高嚴謹的連署程序，以確保罷免制度的正當性與公正性。