財劃法藍綠爭議大　綠委許智傑稱損地方利益

綠委許智傑接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月18日電（記者 俞敦平）選罷法與財劃法修正案近日成了朝野攻防的重點之一，針對國民黨計劃調整選罷法門檻一事，民主進步黨籍“立委”許智傑今受訪時強調應尊重人民權利，並批評國民黨提案的財劃法草率且自相矛盾，可能損及地方利益與中央財政穩定。



許智傑今日在“立法院”受訪時，針對國民黨提出的選罷法修正案表達強烈不滿。他表示，國民黨提議提高罷免門檻的行為，忽視了人民應享有的民主權利，且此舉有矛盾之處。他指出，罷免制度的設計本來就是為了保障民眾對民意代表的監督權，若提高門檻，將變相剝奪民眾的參與權。



許智傑認為，國民黨內部對此案的立場混亂，並特別點名有可能成為他2026對手，將代表國民黨參選2026高雄市長的藍委柯志恩過去提出的修法版本，隨後又因效果不如預期而更改。他對國民黨的修法策略提出批評，認為這種缺乏精算和全面考量的提案，對六都尤其是台南、高雄等地的補助分配將產生負面影響。雖然表面上看似增加補助額度，但實際操作下可能導致地方資源減少。



許智傑強調，修法應以人民福祉和國家財政穩定為優先考量，而非為了政治操作而草率進行。他呼籲國民黨在提出新提案前，應先釐清數據，避免因急於闖關而損害民主機制與地方利益。他並批評國民黨此前在三分鐘內匆促闖關的行為，說此舉不負責任，呼籲國民黨應三思而行。