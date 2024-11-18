黃國昌選竹市長？宋品瑩：他在“立院”較好

民眾黨籍新竹市議員宋品瑩。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月18日電（記者 盧誠輝）外傳台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌可能在2026參選新竹市長，民眾黨籍新竹市議員宋品瑩接受中評社訪問表示，新竹地方基層對這樣的傳聞都感到很意外，大家都沒有心理準備，她認為黃應該還是要留在“立法院”比較好，因為畢竟民眾黨在“立法院”還是要有戰將來維持民眾黨的聲量會比較好。



新竹市議會今日舉行第11屆第4次定期會，民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠率領新竹市府各局處首長到場備詢。



針對外傳黃國昌可能在2026參選新竹市長一事，中國國民黨主席朱立倫16日到新竹市出席黨慶活動時對此表示“純屬謠言”，國民黨“立委”鄭正鈐認為國民黨絕對會有黨的提名機制，國民黨團新竹市議會黨團總召陳慶齡則直言，新竹市沒有黃國昌的空間。



宋品瑩對此受訪指出，黃國昌可能參選2026新竹市長的傳聞，新竹地方基層都感到相當意外，大家都沒有心理準備。她認為黃應該還是要留在“立法院”比較好，因為畢竟民眾黨在“立法院”還是要有戰將來維持民眾黨的聲量會比較好。



宋品瑩說，她雖然不知道黃國昌內心真實的想法是什麼？但黃當“立委”當得很稱職，為什麼不繼續當？她覺得“立委”比較適合黃國昌的風格，黃應該留在“立法院”繼續專心當“立委”比較好。若黃真的要參選新竹市長，她相信大家應該都會很意外，也完全沒有任何心理準備。