柯志恩另提財劃法修正案？藍召委否認鬧雙胞

召委藍委陳玉珍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月18日電（記者 張穎齊）“立法院”審查財政收支劃分法修正案，中國國民黨團提出“行政院”必須釋出5000多億元新台幣給地方，但國民黨智庫執行長柯志恩則說智庫也有草擬出3000多億元的版本給黨團，引發鬧雙胞情形。民進黨籍“立委”酸國民黨是為選票屬性考量。財政委員會召委、藍委陳玉珍強調就是6日送出的版本（5000多億），沒有雙胞問題。其他藍委則說黨團協商會再處理。



“立院”審查財政收支劃分法，國民黨團6日送出財委會的版本為中央必須釋出5000多億給地方。但媒體報導，國民黨智庫又草擬出3000多億的修正版，且衹有少數人看過。有藍委質疑，這個完全沒找執政縣市、黨團成員溝通過的修正版，若真提出，恐掀起黨內茶壺風暴。有意參選高雄市長的藍委柯志恩證實，智庫是幕僚單位，有把不同試算版本送交黨團。



“立法院”財政委員會18日審查2025年“中央政府”總預算案，輪值召委為國民黨籍“立委”陳玉珍，列席官員有“財政部長”莊翠雲、會計處長李秋月、賦稅署長宋秀玲、國庫署長陳柏誠、關務署長彭英偉、國有財產署長曾國基、財政資訊中心主任張文熙、台北國稅局長吳蓮英、高雄國稅局長翁培祐、北區國稅局長李怡慧、中區國稅局長樓美鐘、南區國稅局長李雅晶、“政院”“主計總處”公務預算處簡任視察李培源等。



綠委李坤城嘲諷，國民黨自己提的財劃法草案居然還鬧雙胞，不知是有人想選特定縣市首長、還是良心發現？針對國民黨有不同意見，還想獨厚3%給特定的台北市政府，人口較少的縣市則較少，拉大城鄉差距。他很悲觀看“財政部”要準備因應國民黨團3分鐘就送出委員會的版本，即便朝野協商，民進黨也會被輾壓過去。

