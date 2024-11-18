羅明才：給特朗普天價保護費　不如給民眾

藍委羅明才。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月18日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普明年元月20日將就職，選前曾提出要台灣增加防務預算達GDP10%。中國國民黨籍“立委”羅明才18日質詢指出，與其給特朗普天文數字的保護費，倒不如把錢花在民眾身上，省下這些錢給民眾1人1萬元新台幣紅包還比較好。台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊則批，台灣不敢反制美國加徵關稅，手頭上沒工具、沒作為。“財政部長”莊翠雲僅重申，會持續關注特朗普上任後作為。



“立法院”財政委員會18日審查2025年“中央政府”總預算案，輪值召委為中國國民黨籍“立委”陳玉珍，列席官員有“財政部長”莊翠雲、會計處長李秋月、賦稅署長宋秀玲、國庫署長陳柏誠、關務署長彭英偉、國有財產署長曾國基、財政資訊中心主任張文熙、台北國稅局長吳蓮英、高雄國稅局長翁培祐、北區國稅局長李怡慧、中區國稅局長樓美鐘、南區國稅局長李雅晶、“政院”“主計總處”公務預算處簡任視察李培源等。



羅明才指出，特朗普當選，影響全球、台灣經濟，特朗普對台灣提出天文數字的防務預算軍費，但台灣、“中央政府”在應對以及總預算方面卻很保守，對民眾是超徵稅收，民眾現在買的一個便當從50、60元新台幣迄今要120、130元，但“國防”軍費一筆一下就5000億元，倒不如把這些錢回饋給民眾。



羅明才說，台灣將面對未來很大的衝擊與變化，“財政部”在2025年預算，有無因應特朗普上任、大環境改變下，物價飆漲等作為？要知道現在公營事業員工一天伙食費補助才30元，總不能要民眾每天吃泡麵吧？中央總預算看起來是保守有餘、開創不足。

