徐巧芯：把陸籍人士當成外國人是“台獨”

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月18日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨籍8位不分區“立委”預定任滿2年，在2026年1月全部更換，排名第15名的陸配李貞秀有望遞補，消息傳出後，陸委會拿出《國籍法》表示，公職不能有“雙重國籍”。對此，中國國民黨籍“立委”徐巧芯今天受訪表示，其實當時能讓李貞秀登記不分區“立委”時，不是就等於是進行第一輪的審查了嗎？



徐巧芯說，只要是“中華民國”國民當然能享有參政權，只是不能有雙重國籍，但問題是依兩岸人民關係條例，我們並不把大陸當成是他國，如果把陸籍人士當成是外國人，其實就是“台獨”，陸委會也可以直接撤裁掉併入“外交部”，列入“外交部”，基本上就不再需要陸委會以及兩岸人民關係條例的存在了。



李貞秀可望於2026年1月擔任民眾黨不分區“立委”，已開始在該黨“立委”黃國昌辦公室實習，此事被報導後，開始有人質疑她擔任“立委”的資格。



陸委會主委邱垂正日前指出，李貞秀要當“立委”須依法放棄中國籍，這是依據《國籍法》第20條第4項規定，兼具外國國籍者，擔任公職前應辦理放棄外國國籍，並於就職、到職日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

