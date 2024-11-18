陳玉珍主張金門全島免稅　吸引海內外商機

財政委員會召委陳玉珍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月18日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍金門縣“立委”陳玉珍提案《離島建設條例》修法，希望增訂設置國際醫療特區、自由貿易示範區等，18日質詢再提出打造金門成為“精緻購物免稅島”、邁向全島免稅的願景，要求“財政部”、賦稅署支持。陳玉珍呼籲官方應賦予金門更開放的財稅，可吸引海內外的商機生意。賦稅署長宋秀玲答詢，制度上還是要看財政收支劃分法如何修。



陳玉珍因提案《離島建設條例》修法，日前遭民進黨全黨圍剿，批陳玉珍會使台灣門戶大開、落入大陸統戰圈套，更遭民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤很嗆陳玉珍是“吳三桂”，陳玉珍駁斥，高雄、台南、台北都被列為自由貿易港區，金門為何不能做？陳玉珍今日在財委會上，為金門發展，仍再度提案推動修法。



“立法院”財政委員會18日審查2025年總預算案，輪值召委為中國國民黨籍“立委”陳玉珍，列席官員有“財政部長”莊翠雲、會計處長李秋月、賦稅署長宋秀玲、國庫署長陳柏誠、關務署長彭英偉、國有財產署長曾國基、財政資訊中心主任張文熙、台北國稅局長吳蓮英、高雄國稅局長翁培祐、北區國稅局長李怡慧、中區國稅局長樓美鐘、南區國稅局長李雅晶、“政院”“主計總處”公務預算處簡任視察李培源等。

