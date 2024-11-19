李其澤：賴清德若積極推這兩事　兩岸更緊張

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月19日電（記者 方敬為）針對美國共和黨籍總統當選人特朗普明年元月就任後美中台關係走向，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，按特朗普第一任期的作風，預見將強勢對中國發動第二波貿易戰、科技戰，打擊中國經濟；台海方面，其主張台灣付保護費，想必會繼續在台灣問題上拱火，尤其在軍事層面上，繼續武裝台灣，以作為制衡中國的籌碼。



李其澤也提到，賴清德倡“新兩國論”、否認“九二共識”，兩岸關係沒有轉圜的空間。且要特別注意的是，美國牽頭及西方多個國家的政府和國會支持聯合國“2758號決議”不涉及“台灣主權”，都將在台海區域投下負面因子。其次，“賴政府”很可能利用大法官“釋憲”，將具有“中華民國”戶籍者即具有“中華民國國籍”，沒有戶籍就無“國籍”，換言之，兩岸人民即為“兩國國民”，以此強化“新兩國論”的內涵和操作手段。若以上兩點都積極推動，並取得進展，則必將造成兩岸關係的緊張狀況更加螺旋上升。



特朗普將於明年元月20日就職，李其澤指出，往後台海情勢將呈現不穩定、高風險狀態。美國共和黨拿下參眾兩院多數席次，代表特朗普未來將掌握絕對權力，“強人政治”將是後續美國內政、外交的行為展現，再加上賴清德高喊“新兩國論”，主張“兩國”互不隸屬，可能成為美國對付中國的利器。可注意到，大陸領導人習近平日前首次點名賴的“台獨”傾向，向美台劃出底線的意味濃厚，間接顯示，台海有越發險峻的趨勢。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）政治學博士，曾任“總統府”“國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



針對特朗普捲土重來的兩岸與國際變局，李其澤表示，特朗普以312張選舉人票大勝民主黨賀錦麗226票，在全美的普選票也贏了500萬票之多，同時，共和黨在美國國會參眾兩院的改選中，也都擊敗民主黨，占有多數黨地位。換言之，特朗普將掌握絕對權力，美國未來進入“強人政治”時代，而特朗普的不可測，也會導致兩岸及國際情勢相對不穩定。

